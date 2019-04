Sassano: dolci e fantasiose le creazioni per Pasqua della Pasticceria “Peccati di Gola”

In occasione della Pasqua non può mancare una dolce sosta alla Pasticceria “Peccati di Gola” a Silla di Sassano, nota per le sue speciali creazioni adatte ad ogni ricorrenza.

Anche quest’anno i Maestri Pasticcieri Cono e Franco Tropiano, titolari della rinomata e premiata attività, hanno realizzato una serie di specialità, impreziosite da un tocco di originalità, che renderanno le festività ancora più gradevoli ma soprattutto maggiormente golose.

La colomba pasquale firmata “Peccati di Gola”, confezionata nelle scatole personalizzate, è disponibile sia nella versione classica, con colata di mandorle, sia nelle golose versioni alternative con gocce di cioccolato, ma anche con amarene e cioccolato bianco o con zenzero e frutti di bosco.

Rendere felici grandi e piccini con le uova e campane di cioccolato di “Peccati di Gola” sarà l’idea regalo di successo per le prossime festività pasquali. Tante, colorate e fantasiose le simpatiche decorazioni che rendono l’uovo di Pasqua una vera e propria opera di cioccolato.

Non mancano, poi, la tipica pastiera di grano della pasticceria napoletana, i taralli dolci, i biscotti pasquali, le torte rustiche, il casatiello napoletano e le rinomate torte di “Peccati di Gola”.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni è possibile recarsi direttamente nel punto vendita a Silla di Sassano o telefonare al numero 0975/728013.

– Chiara Di Miele –

