Questa mattina a Sassano, presso l’Ecomuseo della Valle delle Orchidee, si è tenuto un incontro incentrato sulla Geo Biodiversità promosso dall’Osservatorio presieduto dal consigliere regionale Tommaso Pellegrino.

Nella suggestiva struttura immersa nel verde, una rappresentanza scolastica ha avuto modo di partecipare all’interessante appuntamento durante il quale si è discusso dell’importante patrimonio di biodiversità presente non sono nel Vallo di Diano ma nell’intera area del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Gli alunni, accolti dal professore Nicola Di Novella, hanno ricevuto una lezione all’aperto sulla biodiversità del comune di Sassano, sulla Valle delle Orchidee e sui territori circostanti.

“Abbiamo lanciato una campagna importante per la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio – ha affermato il consigliere regionale Tommaso Pellegrino -. Abbiamo la fortuna di vivere in uno dei territori più bello del mondo e per poterlo tutelare dobbiamo conoscerlo. Con questa campagna le scuole della Campania ci invieranno i progetti ambientali su cui stanno lavorando e il 23 maggio premieremo la scuola che ha portato avanti il lavoro migliore sulla conservazione della biodiversità. Oggi i nostri ragazzi conoscono la storia del Parco e dell’impegno civico, come il vantaggio di tutelare il nostro paesaggio evitando di deturparlo. Far capire a voi quanto i piccoli gesti abbiano un significato profondo per il rispetto della nostra terra è simbolo di una civiltà virtuosa. I temi dell’ambiente sono oggi centrali e iniziare dalle scuole significa far capire che questi temi vanno trattati a 360º e ringrazio le docenti che quotidianamente si spendono per questo. Qui anche la biodiversità culturale è vasta, basti pensare che nel Vallo di Diano ogni comune ha un dialetto diverso e a tal proposito stiamo per firmare una legge regionale affinché non vengano dimenticate le nostre radici. Il lavoro che stiamo facendo, dunque, è significativo e dobbiamo insieme portare avanti i temi dell’alleanza della comunità e che fa dell’ambiente la principale priorità”.

Successivamente è intervenuto sia in veste di componente dell’Osservatorio sulla Geo Biodiversità che come Direttore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Romano Gregorio, il quale ha affermato: “Non potevo mancare al lancio di questa iniziativa in cui credo molto. Un plauso va alle scuole che da tempo portano avanti questi temi e che aiutano noi del settore ad aumentare la sensibilità nel trattare tali iniziative. Noi abbiamo la fortuna di vivere in un territorio unico e che in tanti ci invidiano. Va dato merito a chi si impegna quindi a far conoscere i nostri posti. Continuiamo in questa direzione perché dobbiamo sempre di più tutelare, conservare e valorizzare il nostro territorio”

“Questa è una delle tante iniziative svolte nell’Ecomuseo e che porta avanti la difesa della biodiversità – ha affermato l’assessore della Comunità Montana Vallo di Diano Gaetano Spano -. Stiamo quindi trattando, oggi, questa tematica ed è importante salvaguardare il territorio, con turismo sostenibile, storico e anche e soprattutto ambientale”.

Il 23 maggio le scuole presenti all’iniziativa di questa mattina saranno invitate in Consiglio regionale in occasione della manifestazione organizzata per la Giornata della Biodiversità.