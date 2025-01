“L’aggressione avvenuta lunedì nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Battipaglia è l’ennesimo episodio di violenza verso chi ogni giorno si occupa della salute di tutta la comunità di riferimento. Il ripetersi di tali spiacevoli episodi in tutte le strutture sanitarie aziendali mostra una situazione alquanto paradossale poiché al susseguirsi di tali atti nessun accorgimento viene messo in campo per evitare che accadano a tutela della incolumità degli operatori tutti. E’ una situazione che non possiamo tollerare oltre”.

E’ quanto sottolineato dal Segretario Provinciale della CISL FP Alfonso Della Porta dopo che la zia di un bimbo di 2 anni avrebbe prima offeso e insultato e poi spintonato l’infermiera, facendola cadere.

“Vogliamo esprimere la nostra piena solidarietà al personale sanitario e socio assistenziale del reparto e soprattutto all’infermiera vittima della follia e del mal costume con cui alcuni utenti trattano gli addetti – aggiunge Della Porta – Il nostro impegno sarà fermo e continuativo per garantire le necessarie condizioni di sicurezza per chi opera per la collettività. Continueremo a stare al fianco di chi opera quotidianamente a tutela del diritto alla salute poiché tale bene prezioso viene garantito solo ed esclusivamente da chi lo assicura quotidianamente attraverso la loro impagabile dedizione al lavoro e estrema professionalità”.

“Avevamo chiesto di dotare il personale di Body Cam, progetto che nonostante siano state espletate tutte le procedure tarda a partire e purtroppo dobbiamo prendere atto che i colleghi continuano ad essere malmenati. Sarebbe ora di trovare tutti gli strumenti idonei per poter evitare che tali episodi continuino senza che nessuno poi ne paghi le conseguenze” conclude.

Articolo correlato:

20/01/2025 – Insulta e aggredisce un’infermiera nel reparto di Pediatria a Battipaglia. Denunciata una donna