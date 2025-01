Furto d’auto nella notte a Sala Consilina.

Ignoti si sono introdotti in una concessionaria in via Quattro Querce e, dopo aver messo a soqquadro gli uffici, sono riusciti a portare via una Mercedes A 45 AMG.

A lanciare l’allarme è stato un familiare del proprietario che ha avvertito un rumore sospetto.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della locale Compagnia per rintracciare i responsabili e restituire l’auto al legittimo proprietario.