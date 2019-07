Sassano: al Generale dei Carabinieri Maurizio Stefanizzi la “Benemerenza Paolo Borsellino”

Il Consiglio comunale di Sassano, all’unanimità, ieri ha conferito la “Benemerenza Paolo Borsellino” al Generale della Legione Carabinieri “Campania” Maurizio Stefanizzi. La toccante cerimonia si è svolta nella Villa Comunale “Paolo Borsellino” a Silla ad un giorno dall’anniversario della “strage di via D’Amelio” in cui persero la vita il magistrato antimafia e gli uomini della sua scorta nel 1992.

“I nostri giovani hanno bisogno di modelli positivi – ha affermato il sindaco Tommaso Pellegrino – e Falcone e Borsellino hanno lasciato un messaggio di orgoglio e di rifiuto del compromesso. Il Generale Stefanizzi rappresenta uno Stato autorevole e che funziona, ha una forza travolgente, contagia chiunque con il suo entusiasmo. Ma è anche umile, preferisce l’azione all’apparire. Interpreta quotidianamente tutti i valori che appartenevano a Falcone e Borsellino“.

Presenti alla cerimonia il Capitano Davide Acquaviva, Comandante della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, il Maresciallo Antonio Sirsi, Comandante della Stazione di Sassano, il Colonnello Guariglia, Comandante dei Carabinieri Forestali Parco, Luigi Morello, Capo Reparto del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sala Consilina, l’Associazione Nazionale Carabinieri, il parroco don Bernardino Abbadessa, numerosi Sindaci del comprensorio, l’Associazione Giornalisti Amici del Vallo di Diano con il segretario Pietro Cusati.

Il Generale della Legione “Campania” ha iniziato il suo percorso alla Nunziatella di Napoli, per poi studiare all’Accademia di Modena e alla Scuola Ufficiali a Roma. La sua carriera militare lo ha visto in servizio in diverse zone del Paese e in città come Milano, Roma e Messina. Diversi i riconoscimenti ottenuti nel tempo per l’azione svolta a tutela della legalità e dell’incolumità dei cittadini. Un ufficiale che ha dimostrato un’umanità singolare nel corso della visita a Sassano, pronto a donare un sorriso ai tanti che gli si sono avvicinati, compresi numerosi bambini affascinati dalla divisa, e a dare dell’Arma un’immagine accogliente e protettiva, pronta a difendere i diritti di ognuno. Un superiore che non si è risparmiato nell’evidenziare più volte l’efficiente opera svolta dai suoi uomini sul territorio, mettendosi anche da parte per dare spazio ai tanti militari in servizio nei singoli paesi. Un esempio positivo che difficilmente la comunità sassanese e i numerosi presenti alla cerimonia riusciranno a dimenticare.

“Questo riconoscimento non viene dato a me – ha dichiarato – ma agli oltre 8000 carabinieri della Campania. Questo territorio, grazie anche e soprattutto alla professionalità ed all’impegno dei Carabinieri, è tranquillo e vogliamo che si mantenga tale, evitando attacchi della criminalità organizzata. Ogni volta che torno qui mi rituffo in un’Italia che mi piace, piena di valori da riscoprire. E nel sindaco Pellegrino ritrovo la nostra stessa passione nel servire e mettersi a disposizione della gente“.

Stefanizzi, in occasione della tappa a Sassano, ha fatto anche visita alla locale Caserma dell’Arma. Dopo il Consiglio comunale ed il conferimento della Benemerenza, la Fanfara dei Carabinieri ha incantato i presenti facendo dono del suo repertorio musicale.

– Chiara Di Miele –