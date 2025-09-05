Vìola i domiciliari, ma i Carabinieri lo scoprono: è scattato così un inasprimento della pena.

E’ successo a Sapri, a un 62enne del posto, ristretto nella sua abitazione per dei reati legati alla droga.

Durante i controlli di routine i militari della locale Compagnia hanno notato che l’uomo stava violando le disposizioni alle quali era sottoposto e, inoltre, durante una perquisizione sono state trovate alcune dosi di cocaina, denaro in contante e materiale per il confezionamento della droga.

Il 62enne è stato quindi trasferito in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.