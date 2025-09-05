L’Anas, con un’apposita ordinanza, ha disposto la chiusura al traffico di un tratto della SS. 95 var “Variante Tito – Brienza” fra gli svincoli di Tito e Satriano Nord nelle ore notturne.

Come si legge, l’ordinanza si è resa necessaria per “effettuare attività di manutenzione programmata degli impianti installati in corrispondenza della galleria Serra delle Macine, ubicata tra il km 4+014 e il km 4+900 della S.S. 95 Var ‘Variante Tito – Brienza’, nel territorio del comune di Tito” su richiesta della ditta appaltatrice.

Ci sarà la chiusura al traffico della SS 95 Var Variante Tito-Brienza dal km 5+150 al km 5+200, la chiusura della piazzola di sosta, l’allestimento dell’area di cantiere, a partire dal 15 al 19 settembre dalle ore 22 alle ore 5 e a partire dal 24 settembre fino al giorno seguente sempre dalle 22 alle 5.

Chiuso il tratto dal km 0+000 al km 7+950 su tutte le corsie a partire dal 15 al 19 settembre nella fascia oraria dalle 22 alle 5 e il 24 settembre fino al giorno successivo dalle 22 alle 5.

Pertanto il tratto compreso tra lo svincolo per Tito (km 0+000) e lo svincolo per Satriano Nord (km 7+950) sarà chiuso al traffico come da calendario e la circolazione veicolare sarà deviata sulla S.S. 95 “di Brienza”.