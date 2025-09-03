Il Forum dei Giovani di Teggiano conferma la propria presenza attiva nel panorama provinciale con il rinnovo dei componenti per l’Assemblea del Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno. La coordinatrice Mariagrazia Manzione, insieme agli altri membri del direttivo, ha ufficializzato i due rappresentanti designati per la partecipazione alle assemblee del Coordinamento: si tratta di Antonio Manzione, in qualità di delegato effettivo, e Antonetta Petti, in qualità di delegata supplente.

Queste nuove nomine, necessarie per garantire la massima collaborazione tra i Forum locali e l’Assemblea provinciale, rappresentano un ulteriore passo avanti per rafforzare la partecipazione attiva dei giovani teggianesi nei processi decisionali e nei progetti condivisi a livello territoriale.

“Il nostro obiettivo – spiega Antonio Manzione – è far sentire la voce dei giovani di Teggiano nei tavoli provinciali, proponendo idee innovative e concrete. Credo che la collaborazione con gli altri Forum del territorio possa essere un’occasione per costruire iniziative di valore, capaci di dare ai ragazzi nuove opportunità di crescita personale, formativa e professionale. È un impegno che assumo con responsabilità e grande entusiasmo”.

Antonetta Petti, delegata supplente, dichiara: “Sono orgogliosa di poter rappresentare i giovani della mia comunità. Questo mi permette di contribuire alla valorizzazione del nostro territorio e rispondere alle reali esigenze delle nuove generazioni”.

Un rinnovato slancio, dunque, che arriva in un momento particolarmente significativo: il Forum Day 2025, il più grande evento sulle politiche giovanili in provincia di Salerno, farà infatti tappa nel Vallo di Diano ad ottobre. Il Forum dei Giovani di Teggiano sarà presente tra gli organizzatori principali, con un ruolo attivo in momenti di confronto che animeranno tre giornate dedicate alla partecipazione, al dialogo e alle opportunità per i giovani.

L’Amministrazione comunale di Teggiano, guidata dal sindaco Michele Di Candia, da sempre vicina alle iniziative del Forum, esprime soddisfazione per la rinnovata adesione al Coordinamento provinciale, riconoscendo l’importanza di favorire la crescita e la formazione delle nuove generazioni, vero motore del futuro del territorio.