Sapri: scoperto mentre spaccia cocaina liquida, pusher finisce in manette
Ieri a Sapri i Carabinieri dell’Aliquota Operativa e Radiomobile della locale Compagnia, agli ordini del Maggiore Francesco Fedocci, hanno arrestato un 63enne del posto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio l’uomo è stato sorpreso dai militari dell’Arma mentre cedeva ad altre persone 60 ml di cocaina liquida contenuti in una boccetta.
Gli addebiti contestati nell’attuale fase delle indagini preliminari dovranno trovare riscontro in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio.
La responsabilità penale dell’indagato sarà accertata solo al termine del giudizio con sentenza penale irrevocabile.