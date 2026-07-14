Si è svolto nella Sala Giunta di Palazzo Santa Lucia un incontro tra il Presidente della Regione Campania Roberto Fico e una delegazione di ANCI Campania guidata dal presidente Francesco Morra.

Il confronto è stato dedicato ai principali temi strategici per il futuro della Campania. Al centro della riunione la necessità di rafforzare ulteriormente la collaborazione istituzionale, già avviata, tra la Regione e i Sindaci. Particolare attenzione alle azioni comuni nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) e allo stato di avanzamento delle progettazioni finanziate. Sul tema si è convenuto di intensificare le iniziative comuni.

Si è discusso anche di sanità territoriale, di trasporti, promozione e valorizzazione dei territori, oltre che delle attività di programmazione necessarie per sostenere lo sviluppo delle comunità locali. I Sindaci hanno inoltre posto all’attenzione del Presidente della Regione le questioni legate alla Terra dei Fuochi e le richieste avanzate al Governo centrale sul tema della rigenerazione urbana.

“Ringrazio il Presidente Roberto Fico per questo momento di confronto, che considero importante e molto utile. È fondamentale – ha dichiarato il presidente di ANCI Campania – consolidare un metodo di lavoro basato sul dialogo costante e sulla collaborazione tra Regione e Comuni. Solo attraverso un confronto continuo e una programmazione condivisa possiamo dare risposte concrete ai bisogni delle nostre comunità e affrontare insieme le grandi sfide che attendono i territori campani”.

“Ringrazio ANCI Campania ed il Presidente Morra per il prezioso lavoro di raccordo che svolgono quotidianamente tra i Comuni e le istituzioni. I Comuni sono il primo presidio delle istituzioni sui territori e per questo non devono essere lasciati soli. La Regione Campania continuerà a lavorare al loro fianco, rafforzando un rapporto di collaborazione e confronto costante, per accompagnare le amministrazioni locali nella realizzazione dei progetti e dare risposte sempre più efficaci ai cittadini” dichiara Fico.