Il Ministero della Salute ha trasmesso nei giorni scorsi un’informativa con la quale vengono richiamati i rischi correlati all’utilizzo delle maschere da snorkeling full face nei bambini di età inferiore ai 6 anni, in relazione al rischio di ipossia e ipercapnia evidenziato anche a seguito di casi clinici e di una precedente allerta europea.

Le maschere snorkeling full face sono prodotti di libera vendita reperibili in commercio in diversi canali e la loro caratteristica è quella di coprire l’intero viso in assenza di un boccaglio.

“Alla luce dei rischi correlati all’uso devono riportare in etichetta l’informazione che non devono essere utilizzate in bambini al di sotto dei 6 anni – spiegano dal Ministero -. Tale indicazione è divenuta necessaria perché la citata tipologia di maschera è stata oggetto nel 2023 di una allerta a livello europeo ex RAPEX, oggi Safety Gate (Submission DE/04954/23; Case EM/00001/23), conseguente ad un caso mortale in un bambino, correlato ad ipossia determinata dal prodotto. Si ritiene opportuno segnalare quanto pervenuto dal Dipartimento di Pediatria dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, dove viene descritta approfonditamente la problematica su alcuni casi su bambini sotto i 6 anni trattati dallo stesso ospedale“.