Sapri, il sindaco Gentile:”La minoranza consiliare mi ha denunciato per aver celebrato il 25 aprile”

“Non nascondo che, nella evidente tragicità del momento che tutti stiamo vivendo, speravo almeno che una situazione di tale enorme portata potesse ridimensionare le solite manie di protagonismo e creare un’atmosfera più proficua e costruttiva per la città e il mondo economico. Poi, però, subito dopo la prima fase, ho iniziato a contare gli esposti e i soliti tentativi di screditare l’Amministrazione che altro non fanno che infliggere colpi alle imprese locali e alla tranquillità di una popolazione già stremata da quasi due mesi di lockdown“.

Così il sindaco di Sapri, Antono Gentile che parla di “esposti anonimi e non; notizie artefatte, qualche like ‘richiesto’ e imbarazzanti pseudo-silenzi al ritmo di tastiere incandescenti che sortiscono il solo effetto di ingolfare il delicato e prezioso lavoro delle autorità competenti. A chi giova? A nessuno se non a qualche portaseccia che impegnato nella sua lotta continua per far dimenticare due mandati insipienti, cerca di cucirsi un vestito nuovo con panni vecchi, stantio e aromatizzato alla naftalina“.

Gentile annuncia alla cittadinanza di essere stato denunciato per aver celebrato, il 25 aprile scorso, la Giornata della Liberazione. “Mentre di giorno si annuncia sincera e piena collaborazione in tv, – spiega – di notte, probabilmente, con la ben nota coerenza, si stabilisce di denunciarmi al Prefetto per aver promosso un assembramento in occasione dell’apposizione della corona di alloro il 25 aprile. Esposto a firma del capogruppo di minoranza e dei suoi consiglieri. Ecco la tanto millantata disponibilità a lavorare insieme. Geometrie esistenziali. Sono stato denunciato per aver omaggiato chi ha liberato l’Italia, lo metto nel curriculum“.

“Probabilmente distratti, però, gli stessi – prosegue – non hanno mai speso una parola per i circa 12 milioni di euro di opere pubbliche ottenuti in questi primi 3 anni di mandato e per i 6 cantieri già partiti (viabilità, Piazza Plebiscito, Porto, apprezzami l’asino, scuola Dante Alighieri), per i fondi e i servizi del Piano di Zona e per i tanti altri importanti risultati ottenuti per Sapri e di prossima realizzazione. Evidentemente troppo impegnati ad aspettare il momento per lanciare un nuovo hashtag, tra l’altro anche di cattivo gusto“.

Il primo cittadino ricorda, in proposito, che Italo Treno fermerà a Sapri. 4 corse giornaliere, 7 giorni su 7, da e per Milano-Torino/Reggio Calabria. “Evento importantissimo e accolto, questa volta, senza scenette alla Peppone e Don Camillo – dichiara -. Il problema per l’opposizione diventa stavolta che il Frecciarossa Trenitalia non duplica la fermata sulla stessa tratta. Ansia da prestazione. Rassicuro tutti che, come anticipatomi dal consigliere regionale Luca Cascone, il servizio Frecciarossa Milano-Sapri finanziato dalla Regione Campania è confermato anche quest’anno e a breve sarà presente nell’orario“.

“Chi ha imparato a conoscermi sa che non amo soffermarmi su dinamiche che non siano costruttive – conclude Gentile -. Immagino l’imbarazzo di chi, non avendo spazi e virtù, le tenti tutte; però qui l’emergenza è nazionale e il paese per ripartire ha bisogno di altro. Di cuore e cervello, di lacrime e sangue, di unità e appartenenza. Forza Sapri, andiamo avanti!“.

– Chiara Di Miele –