Un assistente innovativo è da oggi disponibile grazie a Vip Computer, con sede a Padula e a Policastro Bussentino, per coloro che hanno necessità di adeguare il proprio locale alle nuove normative anti-Covid imposte dalle Autorità. Una soluzione che si adatta perfettamente alle esigenze di ristoranti, pizzerie, fast-food, sushi bar, chioschi, gelaterie, alimentari, bagni marini, forni, macellerie, locali di commercio al dettaglio ed ogni altra attività commerciale ad elevato flusso di clientela.

Si tratta di @order Food and Drink Delivery, il funzionale menù elettronico che consente l’aggiornamento immediato delle proposte, senza necessità di stampa del documento o sanificazione del menù tradizionale. La configurazione è facile ed intuitiva, sia per gli articoli da inserire nel menù che per la creazione di un QR Code da lasciare ai tavoli o nei punti di raccolta degli ordini.

La web app che rende digitale il menù consente, se il gestore lo desidera, di effettuare l’ordine direttamente dal tavolo tramite smartphone. Inoltre, offre il controllo e lo stato di avanzamento dell’ordine eliminando anche le code in caso di take-away, per garantire la massima sicurezza.

@order è il nuovo assistente virtuale veloce, pratico ed economico che semplifica la gestione della clientela per garantire maggiore efficienza e il pieno rispetto delle normative statali. Il servizio web non necessita di alcuna installazione in quanto ogni aggiornamento avviene automaticamente in real time.

Uno strumento dinamico, efficiente, immediato, semplice da utilizzare, smart e versatile che non può mancare nei locali aperti al pubblico.

“La Vip Computer – afferma Vincenzo Petrizzo, titolare dell’azienda – insieme ad altri soci della dtr-italy.it, azienda leader nella produzione e commercializzazione di Registratori di Cassa Telematici e strumenti innovativi per il punto vendita, ha dato il suo contributo per la realizzazione di questa Web App innovativa a basso costo che siamo sicuri rappresenta la soluzione definitiva per la gestione degli ordini della clientela”.

Per qualsiasi informazione o dimostrazione è possibile contattare i numeri 329/4458144, 320/7145339 (per la sede di Padula) e 0975/74385 (sede di Policastro Bussentino).

– Maria De Paola –