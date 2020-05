Sassano riapre i Parchi Gioco per i bambini. Pellegrino:”Buon divertimento e prudenza”

Oggi alle 14 a Sassano verranno riaperti al pubblico il Parco giochi della Villa Comunale “Paolo Borsellino” a Silla, i Parchi giochi di Varco Notar Ercole, Caiazzano, di Piazza “Sandro Pertini”, della piazzetta “Radio Libere 1976” e l’area giochi della Madonna del Carmine. Dopo la sistemazione del verde e dopo l’attività di sanificazione i bambini potranno ritornare a divertirsi e a respirare all’aperto.

Ad annunciarlo è il sindaco Tommaso Pellegrino. “Ho sempre pensato che occuparsi concretamente di politiche per le famiglie significasse realizzare luoghi di aggregazione come parchi e aree giochi, cioè luoghi in cui i genitori e i nonni potessero accompagnare i propri figli e i propri nipoti – spiega -. In dieci anni di Amministrazione a Sassano abbiamo investito molto in politiche per le famiglie con la realizzazione e la sistemazione di Parchi e aree attrezzate per bambini, spesso attraverso interventi di riqualificazione di luoghi degradati“.

Il sindaco Pellegrino raccomanda ai genitori di avere la massima prudenza, in particolare evitando aggregazioni sociali. “Per quanto ci riguarda, – conclude – settimanalmente, continueremo le attività di sanificazione e igienizzazione. Buon divertimento e prudenza“.

– Chiara Di Miele –