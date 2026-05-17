Paura questa mattina sul Lungomare Italia a Sapri.

Uno degli alberi che adorna il tratto pedonale della strada è improvvisamente caduto andando a finire su due auto parcheggiate.

Fortunatamente non si registrano persone ferite, nonostante la numerosa presenza di domenica mattina. Ingenti i danni alla Toyota e alla Dacia lì in sosta.

Per la rimozione dell’albero e la gestione del traffico sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, guidati dal Comandante Antonio Abbadessa. Restano da chiarire le cause che hanno determinato il crollo al suolo dell’albero, pare legate al suo stato di salute.