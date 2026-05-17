Salerno: al rione Fornelle spunta un affresco con la Vergine, il Bambino e un Santo
Nel rione Fornelle a Salerno è stato rinvenuto un affresco di probabile epoca medievale.
L’opera muraria ritrae una Madonna, probabilmente una Madonna delle Grazie, seduta su un trono col Bambino e accanto la figura di un Santo e un volto che spunta nella parte superiore. Per i residenti delle Fornelle si tratta di San Matteo anche se gli studiosi devono ancora esaminare l’affresco per decifrarne tutti i simboli.
Dell’opera, che si trova nella chiesa di Santa Trofimena, colpisce soprattutto la delicatezza dell’espressione della Vergine, oltre alla bellezza e alla precisione dei dettagli dei drappeggi. Non è ancora possibile datare precisamente l’affresco che sarà studiato della restauratrice Flora Pellegrino.
L’antico quartiere medievale abitato dagli amalfitani oggi è scenario di un progetto di Street Art dedicato ad Alfonso Gatto, un’azione che riqualifica il quartiere e offre un’ulteriore attrazione per i turisti.