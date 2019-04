Sanza verso l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale. Il 4 maggio l’incontro con la cittadinanza

Parte la fase finale per l’approvazione del PUC da parte dell’Amministrazione comunale di Sanza guidata dal sindaco Vittorio Esposito.

Un incontro pubblico con la comunità, imprenditori e società civile è in programma per sabato 4 maggio alle ore 19.30 presso l’Aula Consiliare per discutere la visione strategica del nuovo Piano Urbanistico Comunale. L’incontro è propedeutico all’approvazione definitiva da parte del Consiglio comunale del nuovo Piano che garantirà lo sviluppo armonico della comunità per i prossimi decenni.

Approvata la presa d’atto del preliminare di PUC, del rapporto ambientale preliminare e degli studi specialistici, al fine di garantire la più ampia divulgazione e l’eventuale presentazione di contributi e proposte da parte della società civile, è possibile consultare sul sito web del Comune i documenti del preliminare per i prossimi 30 giorni. Prosegue dunque spedito l’iter di approvazione della nuova visione urbanistica del Comune di Sanza che ha messo al centro della nuova pianificazione il concetto che vede zero consumo di suolo, preservare il territorio e contestualmente recuperare il patrimonio edilizio del centro storico.

Grande attenzione poi alle attività produttive nell’ottica della perfetta integrazione ambientale ed ecosostenibile. Queste le linee guida della nuova pianificazione che interesserà Sanza secondo le indicazioni immaginate dall’Amministrazione Esposito.

– Chiara Di Miele –