Il Decreto Regionale per progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità regionale ha disposto il finanziamento di 1 milione e 358mila euro del progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale di Gioi per eseguire la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada intercomunale Gioi – Omignano, Bivio San Paolo – Casino Lebano – Omignano.

Un importante tratto stradale che collega Gioi e il Cilento collinare con la Valle dell’Alento.

I lavori prevedono il completamento della variante Bivio S. Paolo – Area del Campo al tratto SP 470, che sarà a sua volta oggetto di intervento e il ripristino del tratto Area del Campo – Casino Lebano – Omignano attualmente in condizioni critiche.

Soddisfazione esprime il sindaco di Gioi Andrea Salati per l’avvenuto finanziamento. “Un vero toccasana questo finanziamento, – afferma – dopo tanta attesa finalmente è arrivato, e consente di mettere in condizioni di normale viabilità un tratto di comunicazione importante per Gioi e il territorio collinare che gravitano su Omignano per raggiungere la variante alla SS 18 Cilentana, gli scali ferroviari di Omignano e Vallo, ma anche la costa per un collegamento mare-monti”.

– Annamaria Lotierzo –