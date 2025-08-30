Continua il viaggio di “Vista Mare”, il programma di Rai 1 che racconta il patrimonio naturalistico e culturale italiano. Questa mattina le telecamere guidate da Federico Quaranta e Diletta Acanfora sono state nel cuore del Cilento, un territorio che unisce il fascino del mare cristallino alla maestosità delle montagne e a una storia millenaria.

La puntata è iniziata a Sapri, dove lo sguardo si posa sullo Scoglio dello Scialandro sormontato dalla statua della Spigolatrice, simbolo della città. L’esplorazione è proseguita lungo la costa cilentana, tra grotte sommerse e scorci spettacolari, come la Grotta Chiacchio, scoperta nel 2013 a circa 30 metri di profondità, e la Grotta Petrosino, punto di riferimento per gli appassionati di immersioni. Luoghi caratterizzati da biodiversità e fascino geologico che rendono unico il tratto di costa che ogni anno attira visitatori da tutta Italia.

Il viaggio si è spostato verso le montagne a Sanza, borgo ricco di storia dove le telecamere hanno ripercorso, insieme al professore Carmine Pinto, le vicende della spedizione di Carlo Pisacane che nel 1857 approdò nel Golfo di Policastro con un sogno di libertà e giustizia sociale. Una pagina drammatica della storia risorgimentale che segna l’identità culturale del territorio.

A dominare il paesaggio del Parco Nazionale il Monte Cervati, la seconda vetta più alta della Campania, che unisce natura incontaminata e spiritualità. Qui si trova la Grotta della Madonna della Neve incastonata nella roccia e raggiungibile attraverso il sentiero storico della Madonna della Neve. Un luogo di fede e tradizione frequentato dai pellegrini che da secoli vi si recano in occasione delle celebrazioni religiose. Quaranta, accompagnato dal custode Giuseppe Catania, ha visitato l’incantevole grotta.

“Vista Mare” è ideato da Gennaro Coppola e Gianmarco Ravo e prodotto dalla Zeus Group grazie al lavoro degli autori Enzo Agliardi, Rosa Alvino e Titty Alvino, con l’obiettivo di valorizzare i territori italiani attraverso un racconto che intreccia cultura, natura e tradizioni popolari.