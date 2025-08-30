La Certosa di San Lorenzo a Padula finisce sulle pagine del giornale francese “Le Figaro magazine”.

Sul longevo giornale, noto anche per il carattere mondano, è stato pubblicato un articolo sulle bellezze del Cilento: dalla dieta mediterranea e i suoi segreti, passando per le bellezze di Santa Maria di Castellabate, il Parco di Paestum, San Giovanni a Piro, Morigerati fino al Vallo di Diano.

Un paio di mesi fa la giornalista incaricata e il fotografo hanno visitato il monumento UNESCO accompagnati dalla guida turistica Giuseppe Verga. “Le Figaro magazine” è un settimanale distribuito con il quotidiano che si occupa di attualità e tempo libero.

“La raffinatezza delle celle e lo stile di vita permettevano loro di vivere fino a cento anni” si legge sull’articolo corredato da un paio di scatti.

Ancora una volta, dunque, lo stile di vita legato alla dieta mediterranea e i territori salubri diventano oggetto di attenzione a livello internazionale. Su “Le Figaro” vengono inoltre riportati consigli sui luoghi da visitare, anche a livello di esperienza culinaria.

Una bella soddisfazione per il Vallo di Diano, finito su un prestigioso quotidiano dalla caratura internazionale, dando così sempre più forza a puntare sull’offerta turistica: “Questo deve essere anche uno stimolo per gli operatori privati per migliorare sia l’accoglienza sia l’offerta turistica – è la riflessione dell’operatore Giuseppe Verga – La speranza è che anche le istituzioni di ogni ordine e grado collaborino tra loro per mettere in campo strategie di marketing e pubblicità avvalendosi di esperti del settore”.