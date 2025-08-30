Si è conclusa ieri sera con le premiazioni la 24^ edizione del Villammare Festival film&friends, organizzato dall’Associazione Villammare Film Festival e il supporto di 105 Tv, sotto l’attenta direzione artistica di Alessandro Coccorullo. Tra i partner di questo progetto che unisce cinema e territorio anche in questa edizione vi è stata la Banca Monte Pruno, particolarmente attenta e sensibile alle azioni di valorizzazione che, attraverso un volano come il cinema, determinano valore e sviluppo.

Tanti i personaggi famosi che hanno raggiunto il Golfo di Policastro, tra cui Sergio Rubini (attore, regista e presidente della giuria) e Stefano Fresi (attore, compositore, cantante e musicista) intervistati ieri da Daria Scarpitta.

Anche quest’anno ha avuto un ruolo chiave la sezione dedicata ai cortometraggi, per dare modo a tanti giovani di mettere in mostra il proprio talento. Centinaia i lavori che si sono candidati al concorso.

Consegnato anche il “Premio Speciale Banca Monte Pruno”, che rappresenta un riconoscimento per chi attraverso la propria arte punta a valorizzare la cultura nel territorio in cui opera l’istituto di credito cooperativo. Con questa azione la Monte Pruno, da sempre vicina alle realtà locali, ha voluto confermare l’impegno nel sostenere progetti che promuovono arte e cultura, elementi fondamentali per la crescita e il futuro della comunità. L’obiettivo della Banca è quello di valorizzare il miglior corto girato nei territori del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, tenendo presente che da tempo è impegnata in una promozione del territorio interno attraverso il cineturismo.

Rientra perfettamente in quest’ottica il cortometraggio a cui è stato assegnato il premio, “Terre di Silenzi e Meraviglia, il Futuro dei Luoghi che restano”, realizzato dal film-maker di Sant’Arsenio Gianluigi Casella che, oltre alla passione e alla qualità del lavoro, ha messo in mostra una profonda conoscenza del territorio, cogliendone aspetti noti e meno noti, con attenzione ai particolari e alle immagini di Roscigno Vecchia, della Grotta di San Michele, dell’Antece e delle Cascate dell’Auso di Sant’Angelo a Fasanella, delle Gole del Sammaro a Sacco, del Monte Cervati e del Monte Carmelo a Sant’Arsenio con il suo Santuario.

In rappresentanza della Banca Monte Pruno sono intervenuti i Preposti delle Filiali operative nel territorio di riferimento, Lorenzo Cuda della Filiale di Vallo della Lucania e Giuseppe Oristanio della Filiale di Roccagloriosa. Entrambi hanno evidenziato un dato importante: “Non è la prima volta che la Banca Monte Pruno sostiene il Festival nella convinzione che il cinema possa essere occasione di promozione turistica e determinare effetti economici. L’intento è far conoscere le location salernitane e anche il talento dei film-makers. Non a caso un progetto emblematico è la realizzazione del docufilm prodotto dalla Fondazione Monte Pruno e visibile su Amazon. La Banca, con queste azioni, diventa motore di sviluppo e genera valore aggiunto anche per le comunità meno conosciute e più decentrate della provincia”.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Monte Pruno Michele Albanese ha ringraziato a margine la macchina organizzativa del Villammare Festival film&friends per la professionalità ed il lavoro messo in campo che confermano la forte crescita della manifestazione e l’interesse continuo a contribuire concretamente alla promozione del territorio.