Sanza domani, martedì 31 marzo, darà il suo ultimo saluto ad Antonio Pesce, 67enne trovato carbonizzato nella sua abitazione nella serata di sabato.

Dello sfortunato concittadino non si avevano notizie da domenica 22 marzo, quando si era recato a votare al Referendum. Poi i familiari, che vivono lontano, hanno allertato le Forze dell’Ordine e così i Carabinieri della locale Stazione sono entrati in casa e hanno trovato il corpo dell’uomo riverso a terra e carbonizzato dopo essere caduto nel fuoco del camino.

Dopo gli esami disposti dalla Procura la salma è stata liberata per i funerali che si svolgeranno alle 10.30 nella chiesa di San Francesco.

Pesce lascia i figli, il fratello e le sorelle nello sconforto per la sua improvvisa scomparsa.