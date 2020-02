Sanza: crolla copertura di una casa nel centro storico,evacuati i proprietari. Strada chiusa al transito

Nel tardo pomeriggio di oggi si è verificato il crollo della copertura di una casa nel centro storico di Sanza in via San Sebastianello.

La coppia proprietaria di casa ha avvertito un cigolio dal piano di sopra e si è poi accorta della presenza di calcinacci sul pavimento. Chiamato un muratore per constatare il distaccamento di tegole e pezzi di legno, dopo qualche ora si è verificato un crollo consistente.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina per liberare la strada che è stata interdetta al transito.

Notevoli i danni all’abitazione. Alla coppia infatti è vietato l’accesso.

Sono a lavoro diversi operatori per mettere in sicurezza i cavi elettrici in prossimità dell’abitazione per consentire ai muratori di intervenire.

– Ornella Bonomo –