Da un paio di giorni a Sanza, nel campo sportivo, ci sono numerose balle di fieno che hanno destato l’attenzione dei cittadini. Il campo sportivo è nato per ospitare il calcio, dotato di spogliatoi e tribuna, è di proprietà comunale, come pure la gestione che è affidata ad un custode che ne detiene le chiavi e si occupa di manutenerlo durante l’anno.

“Da tempo a Sanza non esiste una squadra di calcio ufficiale, né ci sono richieste indirizzate all’Amministrazione per sfruttare il suolo – dichiara il sindaco Vittorio Esposito – Piuttosto che bruciare l’erba, ci hanno fatto il fieno. Non ci vedo niente di male”.

Sembrerebbe che la pioggia caduta copiosamente nei mesi scorsi abbia impedito il taglio dell’erba che di conseguenza risultava, fino a pochi giorni fa, alta e abbondante. Inoltre, non si sarebbe provveduto al taglio a causa di mancanza di personale. Tutto questo ha impedito lo sfruttamento dell’impianto sportivo, per numerosi mesi, a chi volesse svolgere attività fisica in un luogo pubblico.

“Dopo un’indagine interna, – prosegue il sindaco – sono venuto a conoscenza che l’Amministrazione, su suggerimento della consigliera con delega alla Cultura Antonella Confuorto, ha deciso di mietere l’erba in vista di una prossima manifestazione estiva in cui le balle saranno le sedute”.

Le balle di fieno hanno dunque trovato una funzione alternativa a quella classica di foraggio per animali anche se non è il primo anno che si verifica una situazione simile di incuria.

– Ornella Bonomo –