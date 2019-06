Costretti a vivere in auto da oltre un anno. A “Le Iene” la drammatica storia di una famiglia di Sanza

E’ originaria di Sanza la famiglia Nicodemo che nei giorni scorsi è stata protagonista di un toccante servizio trasmesso dal programma televisivo “Le Iene” in onda su Italia 1. Da un anno e mezzo sono senza casa e così sono costretti a vivere in auto affrontando diverse difficoltà. Nicola Nicodemo, marito di Enza e padre di due figlie, tra cui la maggiorenne Domenica, anni fa è partito da Sanza per emigrare in cerca di lavoro al Nord. Trova impiego come carpentiere a Germignaga, un piccolo paese sul lago Maggiore che confina con Luino, in provincia di Varese, dove adesso sono costretti a vivere in una vecchia Renault.

Tutto inizia nel 2017 quando Nicola riceve una chiamata da un amico di Sanza che gli dice di lasciare l’abitazione al Nord e trasferirsi di nuovo al Sud per una nuova occupazione a Sapri. Ma giunti lì scoprono che il lavoro promesso non c’è più e così si ritrovano senza casa, senza occupazione e si vedono costretti a dormire in auto dato che nessuno è disposto ad aiutarli. Trascorso un intero inverno in queste condizioni tra Sapri, Capitello e Policastro, ritornano al Nord per cercare un lavoro tra l’Italia e la Svizzera, ma con vani risultati.

Alla famiglia Nicodemo viene anche proposto di andare in un dormitorio, ma rifiutano, e con l’aiuto del Comune di Germignaga alloggiano per i mesi più freddi in un hotel.

“Qui sul sedile abbiamo coperte e piumoni per affrontare le notti, dormiamo praticamente seduti e ci svegliamo al mattino che siamo distrutti”, racconta la figlia Domenica all’inviato de “Le Iene” che li ha raggiunti in un parcheggio di Luino dopo la segnalazione di un cittadino. L’auto non funziona più, i Nicodemo sono costretti ad espletare le funzioni corporali per strada, ricevono alcuni pasti dalla Caritas. “E’ come se fossimo dei fantasmi, nessuno ci vede. In questa situazione il mio futuro lo vedo nero” dice Domenica.

Dopo il servizio del programma Mediaset, però, numerose sono le proposte di aiuti economici giunte dai telespettatori. Tra queste anche un sostegno da parte dello stesso Comune di Germignaga. “Abbiamo disponibile una somma di quasi 5000 euro per coprire l’affitto di un anno– ha garantito il sindaco Marco Fazio – Chiediamo a qualche privato di farsi avanti”.

– Chiara Di Miele –