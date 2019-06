Sant’Arsenio:gli alunni della Scuola dell’Infanzia sperimentano la filiera del latte grazie all’Erbanito

Un simpatico appuntamento quello di questa mattina presso la scuola dell’infanzia di Sant’Arsenio, dove i piccoli alunni dell’Istituto hanno potuto vedere da vicino e sperimentare in prima persona tutta la filiera del latte grazie a un evento organizzato dall’Agriturismo Erbanito di San Rufo.

La manifestazione si inserisce nell’ambito dei progetti educativi che mirano a far entrare i piccoli in contatto con la natura e a conoscere quali sono le procedure che permettono di avere dei sani e genuini derivati del latte a tavola.

Tutto questo è stato possibile grazie all’esperienza dello staff dell’Erbanito, che ha guidato i bambini in un’esperienza non usuale, cioè quella di condurli lungo tutto il percorso che compie il latte per trasformarsi in formaggi, caciocavalli, mozzarelle e ricotte.

I piccoli si sono inizialmente cimentati con grande entusiasmo nella mungitura di una capra, assaggiando il latte appena munto, con l’aiuto di Raffaella Marmo, titolare dell’Agriturismo Erbanito, che ha magistralmente assistito i piccoli durante le attività, catturando la loro attenzione con curiosità e simpatici aneddoti.

Dopo la mungitura, si è passati alla fase di trasformazione con l’aiuto di “mago caglio” come lo ha definito Raffaella, elemento che consente la trasformazione del latte nel prodotto finale. Anche qui gli alunni hanno dato un contributo manuale.

“E’ stata una bella esperienza – ha affermato Raffaella Marmo – i bambini hanno collaborato in maniera eccellente e credo sia davvero stato utile per capire qual è il processo di trasformazione che permette di far arrivare sulle nostre tavole formaggi, mozzarelle e altri derivati del latte“.

– Maria De Paola –