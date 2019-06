A Caggiano un corso di formazione per i migranti del Centro di Accoglienza “Padre Carucci”

Un nuovo progetto per i migranti del Centro di accoglienza “Padre Serafino Carucci” di Caggiano che a partire da oggi seguiranno un corso per apprendere le conoscenze in discipline economico-aziendali e laboratori per avvicinarsi all’informatica.

Il “Progetto S.P.R.A.R. -Formazione lavoro”, promosso dall’Associazione G.O.P.I.- Protezione Civile di Caggiano, dal Comune di Caggiano e della società di formazione Althea Agency S.r.l.s. è stato presentato questa mattina.

Il corso “Amministrazione, Finanza, Marketing e Informatica del Lavoro” prevede 52 lezioni teoriche e pratiche, seguite da interazioni con imprenditori e associazioni locali per favorire l’inclusione sociale e lavorativa dei giovani richiedenti ospiti.

Sono 20 i ragazzi ospiti del centro di accoglienza di Caggiano provenienti da diversi Paesi che in questi anni si sono inseriti nel tessuto sociale, partecipando attivamente a iniziative e soprattutto si sono resi sempre utili per la comunità insieme ai volontari della Protezione Civile.

“Questi corsi concorrono ad accelerare il processo di integrazione oltre che a preparare i ragazzi al mondo del lavoro fornendo loro maggiore padronanza delle basi informatiche e aziendali – dichiara il sindaco Modesto Lamattina – I migranti che ospitiamo nel centro di accoglienza sono speranzosi di trovare un lavoro senza essere sfruttati e grazie a questa formazione gratuita possono potenziare le loro competenze. A Caggiano abbiamo delle importanti testimonianze di alcuni dei giovani ospitati in passato nel nostro centro di accoglienza che hanno trovato lavoro in aziende del territorio e si sono stabiliti definitivamente con le loro famiglie”.

– Rosanna Raimondo –