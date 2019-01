Sant’Arsenio: un incentivo di 400 euro per chi adotta un cane randagio catturato sul territorio comunale

Il Comune di Sant’Arsenio approva un Regolamento per l’adozione di cani vaganti recuperati sul territorio comunale per incentivare l’adozione dei randagi ritrovati e catturati in paese e ospitati presso la struttura convenzionata e garantirne il benessere oltre a prevenire il sovraffollamento presso la struttura stessa.

Tutti i cani randagi di proprietà del Comune e ospitati presso il canile convenzionato possono essere adottati da privati che ne facciano richiesta presso l’ufficio di Polizia Municipale che, dopo avere accertato le garanzie di buon trattamento, disporrà la consegna del cane. Il cane adottato diviene di proprietà dell’adottante che sarà registrato all’anagrafe canina quale proprietario e sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente per chi detiene un cane.

Il Comune di Sant’Arsenio riconoscendo la funzione sociale dell’affidamento di cani randagi ritiene di incentivarla con un contributo economico, ovvero mediante corrispondenti sgravi fiscali, per la durata complessiva di due anni in 400 euro per cane di proprietà del Comune ospitato presso il canile

convenzionato e dato in affidamento. L’erogazione avverrà entro i sei mesi successivi all’adozione.

L’affidatario si impegnerà a mantenere il cane in buone condizioni presso la propria residenza o altro domicilio e a non cederlo se non previa segnalazione al servizio veterinario dell’Asl dove è stato microchippato e al Comune di Sant’Arsenio -Ufficio di Polizia Municipale.

– Chiara Di Miele –