In Campania installati defibrillatori salvavita in tutti gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate

In Campania sono stati installati defibrillatori in ogni Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presente sul territorio.

Si tratta di 50 defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) per 39 sedi delle Entrate sul territorio regionale e una rete di 104 soccorritori abilitati, tutti dipendenti dell’Agenzia che si sono offerti volontariamente.

Questi i numeri dell’iniziativa, sostenuta dalla Direzione regionale, che ha portato a dotare di almeno un defibrillatore ogni sede dell’Agenzia in Campania, per promuovere la tutela della salute dei lavoratori e del pubblico che accede agli uffici.

Una volta installati i defibrillatori in tutti gli immobili dell’Agenzia presenti in regione, sono stati individuati tra i dipendenti i volontari da adibire al primo soccorso. Nel mese di novembre si è conclusa la formazione specifica sulle manovre di base di rianimazione cardiopolmonare e sull’utilizzo dei defibrillatori, per permettere anche a personale non sanitario, correttamente istruito, l’intervento in caso di arresto cardiocircolatorio, in attesa del soccorso sanitario che comunque viene allertato.

I DAE sono collocati in luoghi accessibili per essere rapidamente a disposizione degli operatori interni, ma anche degli operatori del 118, in caso di necessità per emergenze negli immediati dintorni.

– Claudia Monaco –