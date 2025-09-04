Fervono i preparativi a Sant’Arsenio per la “Prova in campo” con le nuove coperture TractorMaster.

La terza edizione dell’evento, organizzato da Falcopneus e dalla concessionaria Lopardo, si terrà il 14 settembre in località Pozzo, nei pressi del Centro Conad Cassiopea.

Lo start è alle ore 9 con le prove in campo con trattori ed escavatori, seguirà la pausa pranzo con street food. Dalle ore 15 è previsto il Premio trattorista del Vallo e alle 17 la premiazione finale.

Durante la giornata sarà possibile acquistare prodotti agricoli e street food a cura di Campagna Amica Salerno.

Non mancheranno le attività per i bambini, con gonfiabili e tanto divertimento.

