La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore inaugura domani, venerdì 5 settembre, alle ore 17:00 il suo primo spazio in Italia, in occasione del 15° anniversario dell’assassinio del Sindaco Pescatore di Pollica. L’inaugurazione si terrà in via Cammarota 102, a Vallo della Lucania.

Il Presidente della Fondazione Dario Vassallo sottolinea l’importanza di questo momento: “Questo nuovo spazio rappresenta la rinascita della Fondazione dopo la dolorosa espulsione da parte dell’Amministrazione comunale di Pollica dal Castello di Capano nel 2023, un luogo simbolo della memoria di Angelo ora affidato a una società privata. È qui che continueremo a promuovere la legalità, la trasparenza e i valori civici che Angelo ha sempre incarnato”.

Il Vicepresidente Massimo Vassallo aggiunge: “Ringraziamo di cuore la signora Annamaria Mainenti Rinaldi per averci concesso in comodato d’uso questo locale. La nostra Fondazione potrà così avere un punto di riferimento concreto per cittadini, amministratori onesti e studenti, un luogo aperto a tutti coloro che vogliono conoscere la storia e l’eredità di Angelo Vassallo”.

Alla cerimonia prenderanno parte il Sindaco di Vallo della Lucania e il parroco locale. Il taglio del nastro sarà effettuato dal Presidente Dario Vassallo. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.

Angelo Vassallo, sindaco amato e stimato per il suo impegno per il territorio e la comunità, fu assassinato il 5 settembre 2010 ad Acciaroli in un vile agguato di matrice camorristica. La Fondazione, fondata dai fratelli Dario e Massimo Vassallo, continua la sua missione di difesa della legalità e di promozione dei valori civici, rendendo vivo il ricordo di Angelo attraverso attività culturali, formative e di sensibilizzazione pubblica.