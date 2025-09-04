Paura a Ispani. Fiamme in un’abitazione, intervengono i Vigili del Fuoco
Attimi di paura questa mattina ad Ispani, lungo la Strada Provinciale 110.
Un incendio è improvvisamente divampato all’interno di un’abitazione, in una mansarda.
L’episodio, molto probabilmente, è correlato ad un guasto dovuto ad un’asciugatrice.
Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro, guidati dal caposquadra Pasquale Iannucci, che hanno domato le fiamme e posto in sicurezza il luogo interessato dal rogo.