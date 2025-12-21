Tenta un approccio non gradito con una donna all’interno di un bar a Sant’Arsenio e finisce nei guai.

È quanto accaduto nei giorni scorsi quando un uomo del posto si è macchiato del reato di tentata violenza sessuale ai danni di una malcapitata che avrebbe addirittura avvicinato in maniera molesta nel dietro cucina del locale approfittando dell’assenza di clienti.

La vittima è riuscita ad evitare il peggio e a difendersi, cacciando fuori dal bar il responsabile. Ma tanta è stata la paura per il deprecabile gesto subito. Poi ha allertato i Carabinieri della Stazione di Polla che, coordinati dalla Compagnia di Sala Consilina, hanno dato il via alle indagini per risalire all’uomo e valutarne le sue responsabilità.

Dopo averlo individuato lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica per tentata violenza sessuale.