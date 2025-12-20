Un incendio è scoppiato questa sera a Polla in via Fornaci.

Le fiamme, dalle prime ricostruzioni, sarebbero divampate all’interno di un sottotetto di un deposito posto tra due abitazioni e si sono propagate coinvolgendo gli immobili adiacenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina e di quello di Eboli, supportati dall’autobotte e dall’autoscala.

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale.

Fortunatamente non si registrano persone ferite ma i danni causati dal rogo sono ingenti. Non si conoscono l’origine dell’incendio e le cause che lo hanno alimentato.