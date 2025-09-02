Ladri d’auto in azione a Sala Consilina. Il furto si è consumato ieri sera, poco prima delle 22, nella centralissima via Matteotti.

La Fiat 595 Abarth era parcheggiata in strada e ad agire sono stati in due. I responsabili sono stati ripresi dal sistema di videosorveglianza mentre mettevano a segno il colpo in pochi minuti.

Alla proprietaria dell’auto, dopo aver fatto l’amara scoperta, non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia del furto subito.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri della locale Compagnia.