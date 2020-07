Sant’Arsenio: le disposizioni del Sindaco per le comitive in visita al Monte Carmelo

Con l’approssimarsi della festività in onore della Madonna del Carmelo, che si terrà domani, giovedì 16 luglio, il sindaco di Sant’Arsenio Donato Pica dispone una serie di regole da osservare per gruppi e comitive che si recheranno nelle località Monte Carmelo e Lago e che potranno occupare per un tempo limitato gli spazi pubblici e le postazioni che vi sono installate.

E’ inoltre vietato preparare sul posto cibi ed alimenti con attrezzature precarie e non a norma e non si possono accendere fuochi.

Bisognerà utilizzare le protezioni individuali per evitare eventuali contagi da Covid-19 ed il detergente per le mani.

Fondamentale, inoltre, rispettare l’ambiente e l’ecosistema dei luoghi.

– Chiara Di Miele –