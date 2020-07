E’ una giornata di gioia per Rosalba Soldovieri, 33enne di Auletta ma residente da anni a Polla che questa mattina ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Salerno. Una discussione particolare, però, dovuta alle restrizioni imposte per contenere il contagio da Covid-19. Da qualche mese, infatti, le sedute di laurea si tengono da casa, in collegamento Skype.

Così la neo dottoressa Soldovieri ha presentato alla commissione la sua tesi in Politica Economica dal titolo “L’economia delle Aree Interne ‘Il caso di Auletta’“. Nel suo lavoro Rosalba si è soffermata in particolare sull’espansione economica dovuta alla crescita della commercializzazione del carciofo bianco, elogiando il lavoro fatto dalla Pro loco e da tutti gli agricoltori del posto.

Una tesi che ha entusiasmato i professori in collegamento con la giovane laureata aulettese e che le ha permesso di coronare un sogno e raggiungere un brillante traguardo.

Dalla redazione di Ondanews giungano a Rosalba Soldovieri le congratulazioni per questa importante giornata e per il titolo di studio conseguito.

– Chiara Di Miele –