Si è tenuta ieri, a Sant’Arsenio, la Santa Messa in suffragio del Primo Maresciallo Marcello Pica, prematuramente scomparso 8 anni fa e per onorarne la memoria ad imperituro ricordo, la famiglia ha voluto donare una statua della Beata Vergine Lauretana alla parrocchia di Sant’Arsenio.

Il simulacro è stato benedetto dal parroco don Martino Romano ed è stato collocato in una nicchia appositamente predisposta. Presenti alla funzione familiari e amici ed una rappresentanza della Sezione Vallo di Diano dell’Associazione Arma Aeronautica che ha sede a Sant’Arsenio, con a capo il presidente Primo Luogotenente Domenico Pica, fratello del compianto Maresciallo Pica.

Grazie a questa donazione, dunque, anche a Sant’Arsenio può essere venerata la Beata Vergine di Loreto, protettrice di tutti gli aeronauti.