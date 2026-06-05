Grande soddisfazione per l’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina, che celebra il successo di due studenti della classe 3ªA IPMAT, vincitori del concorso “Motion to Creativity” promosso da Cosilinauto S.r.l. in collaborazione con Casa Surace.

Si tratta di Francesca Aquino e Vincenzo Pio Paladino che si sono aggiudicati il primo premio grazie alla realizzazione di uno spot pubblicitario originale e coinvolgente dedicato alla mobilità sostenibile. Il concorso ideato da Cosilinauto prevedeva la produzione di un contenuto creativo capace di mettere in evidenza i vantaggi delle auto ibride ed elettriche rispetto ai veicoli tradizionali alimentati esclusivamente da combustibili fossili. Attraverso un linguaggio fresco, diretto e particolarmente efficace i due studenti hanno saputo valorizzare i benefici ambientali, economici e tecnologici delle nuove motorizzazioni, sottolineando come la transizione verso forme di mobilità più sostenibili rappresenti una delle sfide più importanti del nostro tempo. La qualità del messaggio, unita all’originalità della narrazione e alla capacità comunicativa dimostrata, ha convinto la giuria ad assegnare loro il gradino più alto del podio.

La cerimonia di premiazione si è svolta oggi alla presenza dell’amministratore di Cosilinauto Renato Auleta, del Dealer Manager Donato Mancusi, di Daniele Pugliese di Casa Surace, dei docenti e della Dirigente scolastica Antonella Vairo, che hanno espresso vivo apprezzamento per il lavoro svolto dai ragazzi e per il livello delle competenze dimostrate durante il concorso.

Ai vincitori è stato consegnato un assegno del valore di 1.000 euro, per riconoscere il merito e l’impegno profusi nella realizzazione del progetto. Un importante incentivo che premia non soltanto il talento creativo degli studenti, ma anche la loro capacità di affrontare temi attuali e di rilevanza sociale attraverso strumenti innovativi di comunicazione.

L’iniziativa “Motion to Creativity” avvicina i giovani al mondo della comunicazione pubblicitaria e del marketing, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con professionisti del settore e di sviluppare competenze spendibili nel futuro percorso formativo e lavorativo.

Lo sa bene Renato Auleta che tanto ha puntato su questo concorso rivolto alle scuole del territorio di competenza di Cosilinauto. “Abbiamo molto a cuore il futuro dei giovani del nostro territorio – ha dichiarato – e il nostro obiettivo è quello di non far fuggire da questa terra i cervelli e i talenti. Avvicinandoci al mondo della scuola attraverso questo concorso di idee e i percorsi Scuola-Lavoro puntiamo sempre di più a trasmettere ai ragazzi la passione per la nostra professione, in particolare a quelli che hanno scelto di studiare Meccatronica. Abbiamo bisogno che i giovani validi restino qui e faremo di tutto per valorizzare le loro capacità e in futuro la loro professionalità”.

Il brillante risultato ottenuto dai due studenti della 3ªA IPMAT conferma ancora una volta la qualità dell’offerta formativa del “Marco Tullio Cicerone” e la capacità dei ragazzi di distinguersi in progetti che richiedono creatività, spirito di iniziativa e attenzione alle tematiche dell’innovazione e della sostenibilità.

Un successo che rende orgogliosa l’intera comunità scolastica e che rappresenta un significativo esempio di come scuola, territorio e imprese possano collaborare per valorizzare i talenti delle nuove generazioni.