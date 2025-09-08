Centola in festa per la proclamazione a Santo di Carlo Acutis.

Di Centola, infatti, è originaria Antonia Salzano, la mamma di Carlo.

Il piccolo borgo ha vissuto ieri con emozione il momento storico: la canonizzazione di Carlo, proclamato Santo da Papa Leone XIV insieme a Pier Giorgio Frassati in piazza San Pietro.

In piazza San Nicola di Mira tante persone hanno seguito la diretta sul maxi schermo. Il collegamento con Roma ha trasformato la piazza in una seconda platea della canonizzazione, tra palloncini gialli e bianchi, magliette e cappellini dedicati al nuovo Santo.

Dopo la proclamazione è partito un lungo applauso commosso. L’orgoglio, dunque, di un piccolo paese che ha avuto l’onore di vedere crescere un Santo.

Nel pomeriggio, poi, uno dei momenti più simbolici: la consegna dell’effige di San Carlo ai motociclisti in partenza per il Sacro Monte di Novi Velia, dove sarà donata al Santuario di San Mauro La Bruca. Il dipinto è stato realizzato da un giovane artista locale.

Si è svolta inoltre una veglia notturna: tra le varie iniziative anche uno striscione che recita “Se Dio possiede il nostro cuore noi possediamo l’infinito”.

Articolo correlato:

7/09/2025 – Carlo Acutis è stato proclamato Santo da Papa Leone XIV. Gioia anche nel Cilento

A