A Sant’Arsenio nella notte tra l’11 e il 12 giugno, a partire dalle 23.45, sarà effettuato un particolare intervento di disinfestazione contro insetti volanti e striscianti.

Le attività prenderanno il via dalle zone periferiche per poi interessare la piazza dall’1.30.

Saranno coinvolte le aree verdi del paese, i parchi giochi e i giardini, i muri di cinta e i vicoli.

I cittadini sono invitati a chiudere porte e finestre, a rientrare la biancheria oltre alle gabbie e agli animali domestici e a rifrequentare l’area dopo un’ora dal trattamento.