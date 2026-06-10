Nell’ambito dei servizi di controllo e monitoraggio del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati di materiali esplodenti e prodotti pirotecnici, il personale della Polizia della Questura di Salerno ha effettuato una specifica attività ispettiva nel territorio cittadino.

Nel corso degli accertamenti, gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno trovato e sequestrato un ingente quantitativo di materiale pirotecnico detenuto in assenza delle previste autorizzazioni a Mercatello.

In particolare, sono stati sequestrati numerosi manufatti pirotecnici artigianali, tra cui oltre cento ordigni di varia tipologia e dimensione, nonché sostanze e materiali destinati alla loro realizzazione, il tutto custodito in confezioni e contenitori di diversa natura.

L’intervento ha consentito di prevenire possibili situazioni di rischio per la collettività. Su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, il materiale è stato posto sotto sequestro e affidato agli artificieri della Polizia di Stato per i successivi accertamenti tecnici e per le procedure di distruzione previste dalla normativa vigente.

Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a ricostruire la provenienza e la destinazione del materiale sequestrato.