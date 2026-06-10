I ragazzi dell’Orchestra dell’Istituto Comprensivo di Polla hanno incantato ieri la piazza con una straordinaria esibizione musicale, regalando al pubblico una serata ricca di emozioni, talento e passione.

Un repertorio variegato e coinvolgente ha saputo unire tradizione e contemporaneità, creando un’atmosfera unica che ha illuminato il cuore di tutti i presenti. Gli allievi, guidati con professionalità e dedizione dai professori Ciro Coluccino, Gianpiero Genovese, Rossella Giordano e Alessandro Marino, hanno dimostrato grande preparazione e sensibilità artistica offrendo un concerto di altissimo livello.

Nel corso della serata sono stati eseguiti celebri brani orchestrali come “Imagine”, “When the Saints Go Marching In” e “The Entertainer”, accolti con entusiasmo e calorosi applausi dal pubblico. Accanto a questi, i giovani musicisti hanno proposto numerosi brani d’ensemble che hanno spaziato dal repertorio classico a quello contemporaneo, mettendo in evidenza la versatilità e la maturità musicale raggiunte durante il loro percorso di studio. I pianisti hanno accompagnato con eleganza e precisione ogni esecuzione, donando profondità e intensità alle melodie; i violinisti hanno arricchito i brani con sonorità raffinate e coinvolgenti; i sassofonisti hanno conquistato gli spettatori con timbri caldi e brillanti, contribuendo a creare momenti di grande suggestione.

A concludere la serata è stato il coinvolgente spettacolo di percussioni, un’esibizione energica e travolgente capace di scandire il ritmo della piazza e di coinvolgere emotivamente tutti i presenti. Ogni nota, ogni gesto e ogni interpretazione hanno raccontato l’impegno, la passione e il talento di questi giovani musicisti, testimoniando il valore educativo e culturale della musica come strumento di crescita, condivisione e aggregazione.

La manifestazione si è trasformata così in una vera festa della musica e della comunità, un momento di incontro e partecipazione che ha saputo unire generazioni diverse nel segno dell’arte e della bellezza. Una serata indimenticabile, grazie anche al supporto dell’associazione culturale “Sant’Antuniello” che ha confermato ancora una volta l’eccellente lavoro svolto dall’Istituto Comprensivo di Polla nella promozione della cultura musicale e nella valorizzazione dei talenti del territorio.