Il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, ha pubblicato un avviso per reclutare medici e animatori di comunità che, a titolo di volontariato, potranno rendersi disponibili per presenze periodiche nella Casa di riposo per anziani in località San Vito.

L’avviso trae spunto dall’intento di ottimizzare i servizi resi a favore degli ospiti della struttura e incrementare l’assistenza sanitaria e sociale.

Considerata l’attuale situazione legata all’emergenza da Covid-19 le domande dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.santarsenio.sa.it entro il prossimo 30 giugno.

– Chiara Di Miele –