Il Circolo Banca Monte Pruno, insieme alla Banca Monte Pruno e alla Fondazione Monte Pruno, venerdì 30 maggio alle 18.00 presenta il romanzo di Franco Maldonato dal titolo “Il mistero del sigillo reale”.

L’evento si terrà nella Sala Cultura della Banca a Sant’Arsenio e si aprirà con i saluti del presidente del Circolo Aldo Rescinito e del Direttore Generale dell’istituto di credito cooperativo Cono Federico.

Presente il teologo Alvaro Cacciotti, Direttore del Centro Culturale Aracoeli – Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori.

Dopo un dialogo con l’autore le conclusioni saranno affidate al presidente della Banca Monte Pruno Michele Albanese.

Nel luglio del 1848, in uno strapiombo sinistro e buio dell’Appennino lucano, viene trovato il cadavere del rivoluzionario che, con la rivolta del Cilento, aveva imposto a Ferdinando II di Borbone la concessione della Costituzione, dando così il via alla primavera dei popoli. Cento anni dopo Pier Paolo Pasolini affida al suo reportage lungo le coste italiane uno stigma feroce nei confronti degli abitanti del luogo, di cui nessuno riesce a comprendere la ragione. È quanto basta per irretire un liceale e metterlo sulla rotta di una complessa indagine storica destinata a incrociare la politica.