Rubrica a cura dell’ing. Michele Calandriello, delegato ACI di Sala Consilina, Vice Segretario Nazionale CONFARCA e Segretario Regionale Studi CONFARCA Campania

Sempre più imprese di trasporto utilizzano veicoli presi in locazione senza conducente. Una pratica diffusa e perfettamente legale, ma soggetta a un obbligo spesso trascurato: la registrazione nel REN Noleggi, l’applicativo sviluppato del Ministero dei Trasporti proprio per i veicoli commerciali presi a noleggio dalle imprese che effettuano trasporto merci in conto terzi.

A prevederlo è il combinato tra l’art. 84 Codice della Strada, che regolamenta le locazioni senza conducente e il successivo art. 94, comma 4-bis, che impone l’aggiornamento dell’intestazione temporanea del veicolo per evitare l’uso improprio o opaco dei mezzi.

La circolazione di un veicolo per il quale venisse accertato il mancato adempimento di cui sopra espone l’impresa a sanzioni amministrative da 727 a 3629 euro.

Quando è obbligatorio registrare?

• Sempre per veicoli merci > 1,5 tonnellate

• Per veicoli ≤ 1,5 tonnellate se la locazione dura più di 30 giorni (ma è consigliata sempre)

• Sempre per autobus, anche per contratti brevissimi.

Perché è così importante? La registrazione rende visibile e documentata la disponibilità del veicolo da parte dell’impresa locataria ed è necessaria per essere in regola:

• con i controlli su strada

• con le richieste di licenza comunitaria

• con la posizione amministrativa verso l’Albo degli autotrasportatori.

Senza questa comunicazione l’impresa risulta non conforme e il rischio non si limita alla multa: può comportare la sospensione dell’attività o la revoca delle autorizzazioni.

Le regole ci sono. E le sanzioni pure. In conclusione: chi utilizza veicoli in locazione senza conducente deve sapere che la registrazione non è un’opzione, ma un obbligo normativo preciso, e che ignorarlo può avere conseguenze anche gravi per l’impresa. Per evitare errori, omissioni o ritardi nella gestione delle pratiche è utile rivolgersi a un consulente esperto che conosca a fondo la normativa e sappia come tutelare davvero l’attività di trasporto.

