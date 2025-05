Si è conclusa con grande entusiasmo e partecipazione la giornata finale del Progetto “Sicurezza in Bici”, un’importante iniziativa di educazione stradale rivolta alle giovani generazioni. Circa 200 studenti delle scuole elementari e medie di Sala Consilina e Atena Lucana, accompagnati dai loro insegnanti, hanno preso parte alla prova finale del corso presso il Bike Park di Sala Consilina, ospitato dall’ASD Bike In Tour Vallo di Diano e condotto dall’istruttore federale Vincenzo Davide Putrino.

Il progetto, promosso dalla Federazione Ciclistica Italiana in collaborazione con la Fondazione ANIA e la Polizia Stradale, è di portata nazionale e mira a diffondere una cultura della mobilità sostenibile e della sicurezza tra i giovani, attraverso attività teoriche e pratiche che insegnano i comportamenti corretti da osservare in bicicletta e quando si è alla guida di qualunque mezzo che occupa la carreggiata stradale.

Il percorso formativo ha coinvolto studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo grado e delle prime due classi delle scuole secondarie di secondo grado. Le attività si sono concentrate sulla conoscenza e manutenzione della bicicletta, l’uso corretto degli accessori di protezione, i comportamenti da adottare sulla strada e le abilità tecniche di guida, con particolare attenzione anche alle caratteristiche delle E-bike per le classi superiori.

Il progetto ha previsto un percorso personalizzato, con 10 ore di attività per classe, articolato in lezioni in aula e sessioni pratiche in palestra o all’aperto, con esercitazioni in bicicletta. Le attività sono state realizzate nel rispetto delle normative vigenti e sono state supportate da materiali didattici messi a disposizione dalla Federazione ciclistica Italiana e dai tecnici federali in forza ad Asd Bike In Tour Vallo di Diano (Vincenzo Davide Putrino e Carolina Paladino).

Santino Stavola, presidente dell’ASD Bike In Tour Vallo di Diano, ha espresso il suo orgoglio per la collaborazione consolidata con le scuole del territorio, sottolineando come il progetto rappresenti un importante investimento nel futuro dei giovani: “Impartire regole di condotta stradale ai nostri ragazzi significa anche trasmettere loro i valori di libertà, salute e rispetto per l’ambiente. La bicicletta è uno strumento di crescita e di cittadinanza attiva. Un ringraziamento speciale va al Dirigente Scolastico della Scuola ‘Giovanni Camera’ di Sala Consilina Antonella Vairo e ai professori Benformato e Bruno, che fin da subito hanno creduto nel valore di questa iniziativa“.

Il successo di questa giornata finale testimonia l’importanza di progetti come “Sicurezza in Bici” nel promuovere una mobilità più consapevole e sicura tra i giovani, contribuendo a formare cittadini responsabili e rispettosi delle regole della strada.