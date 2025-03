Continua l’attività ispettiva e di controllo del territorio da parte del Nucleo della Guardia di Finanza Sezione Operativa Navale di Salerno coadiuvato dal personale delle Guardie Particolari Giurate del Wwf Italia – Nucleo operativo di Salerno.

Dopo un’intensa e importante attività ispettiva con l’ausilio di moderne tecnologie, tesa a controllare e ad accertare la corretta gestione e lo smaltimento dei reflui zootecnici provenienti dalle attività legate alla filiera agricola bufalina nella Piana del Sele, e dopo diversi appostamenti e monitoraggio del territorio sono scattati diversi controlli nelle aziende bufaline.

In una prima azienda di Eboli si è accertata la presenza di liquami e reflui nei canali e nei terreni limitrofi, opere in cemento armato di recente costruzione prive di qualsiasi titolo abilitativo e il mancato rispetto dei requisiti minimi di benessere animale. Per questo motivo sono state sequestrate le aree interessate dagli illeciti e denunciato il titolare. Inoltre sono scattate anche sanzioni e prescrizioni per il rispetto del benessere animale.

In una seconda azienda, sempre ad Eboli, oltre ai manufatti realizzati senza titolo abilitativo, dopo opportune verifiche e grazie all’uso di traccianti si è accertata la presenza di due scarichi non autorizzati tramite i quali i reflui e i liquami aziendali venivano smaltiti illecitamente nella rete dei canali consortili della Piana del Sele. Anche in questo caso si è proceduto alla denuncia del titolare.