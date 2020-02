Sant’Arsenio, Donato Pica:”Orgoglio e compiacimento per il prof. Ippolito, nostro concittadino”

“Desidero esprimere l’orgoglio ed il compiacimento di tutta la Comunità di Sant’Arsenio per l’alto valore scientifico e per l’unanime riconoscimento del lavoro svolto dall’ospedale Spallanzani di Roma diretto dal nostro illustre concittadino, professor Giuseppe Ippolito. È davvero gratificante poter constatare che la medicina mondiale fa riferimento all’Italia per la qualità della ricerca e delle scoperte legate a scienziati del nostro Paese“. Cosi il sindaco di Sant’Arsenio Donato Pica si esprime sul professor Giuseppe Ippolito, Direttore scientifico dell’ospedale “Lazzaro Spallanzani” di Roma, originario proprio del piccolo comune valdianese.

Ippolito, uno dei massimi infettivologi del Paese, questa mattina ha annunciato in conferenza stampa che un team di medici e ricercatori dello “Spallanzani” ha isolato il Coronavirus. Si tratta di un primato in tutto il mondo, proprio nei giorni in cui il virus sta spaventando la Cina e il resto delle nazioni. E’ stato proprio il brillante medico santarsenese ad occuparsi della coppia di turisti cinesi contagiati dal virus mentre erano in vacanza in un hotel di Roma.

“A breve – conclude Pica – inviteremo il professor Ippolito per un pubblico e doveroso riconoscimento a conferma di quanto sia alto il contributo garantito a tutti in termini di intelligenza e di professionalità da uomini del Sud“.

– Chiara Di Miele –

