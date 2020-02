A Buonabitacolo un luogo per promuovere arti e mestieri. Finanziata Casa Mautone con 144mila euro

Il Comune di Buonabitacolo ha ricevuto un finanziamento di 144mila euro per la sistemazione di Casa Mautone. La struttura sarà così una Casa delle Arti e dei Mestieri come da progetto presentato dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giancarlo Guercio.

Il progetto prevede la sistemazione dell’edificio e in parte l’avviamento di attività artigianali e artistiche.

“Promuoveremo certamente la ceramica locale – afferma Guercio – anche per recuperare un’antica attività che prevedeva la lavorazione della terracotta“.

Casa Mautone, situata tra Via Roma e Via Nazionale sarà così un “luogo vivo e accogliente – afferma il primo cittadino – che potrà essere il riferimento per tanti giovani e meno giovani che cercano uno spazio per esprimere la loro sensibilità artistica e culturale“.

Casa Mautone era di proprietà della famiglia Mautone – Calenda e fu donata al Comune di Buonabitacolo dal regista teatrale Antonio Calenda che lì ebbe i natali e che per i suoi meriti artistici rappresenta uno degli uomini illustri del piccolo comune valdianese.

– Claudia Monaco –